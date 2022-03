Seymour Brussel : Que devient l'ex-membre des Inconnus ?

Pour beaucoup, les Inconnus c'est avant tout un trio populaire composé de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Mais les plus âgés se souviennent sans doute que la bande - initialement appelée Les Cinq - a compté cinq membres à son départ en 1984, puisqu'il y avait aussi Smaïn et Seymour Brussel. Le premier est parti au bout d'un an. Le groupe s'est ensuite nommé Les Cat Car and co et, en 1988, c'est le second qui claque la porte. Les Inconnus resteront trois avec le succès phénoménal que l'on connait depuis.

Lundi 14 mars, Laurent Ruquier avait convié Seymour Brussel - dont on avait appris il y a déjà dix ans de cela qu'il était devenu bioénergéticien - dans son émission Les Grosses Têtes sur RTL. L'ancien comédien et humoriste venait parler de la réédition augmentée et enrichie de son livre intitulé Le Corps autoguérisseur (chez Dervy). Cette année, il publie également La Peur, origine de nos maladies. Au téléphone, il a précisé être aujourd'hui ostéopathe et, contrairement à une persistante rumeur, il a nié être magnétiseur. "Je travaille en ostéopathie biodynamique, c'est-à-dire énergétique, sans manipulation", a-t-il déclaré. Il a profité de sa présence à l'antenne pour expliquer quelques notions aux membres des Grosses Têtes comme sur l'haptonomie ou ce que fait une Doula lors d'un accouchement.

Seymour Brussel, qui avait démarré dans les années 1980 avec le programme humoristique télé Le Petit Théâtre de Bouvard, est membre depuis déjà trente ans du Groupement national pour l'organisation des médecines alternatives (GNOMA). Il a d'ailleurs ouvert un cabinet en son nom dans le 14e arrondissement de Paris. Même si le show business n'est plus sa priorité ni son gagne pain, l'ancien artiste ne renie rien du passé. Interrogé en 2018 par Actu.fr, en promotion pour un autre livre, il disait alors de son époque sous les feux des projecteurs : "Cela reste d'excellents souvenirs. J'ai gardé le contact avec mes anciens partenaires de scène, et même avec la scène elle-même, puisque je me fais des parenthèses récréatives en créant des spectacles humoristiques autour de la santé."