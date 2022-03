Les Inconnus bientôt de retour : Didier Bourdon en dit plus sur "un projet cinéma"

A chaque fois que Pascal Légitimus, Bernard Campan ou Didier Bourdon sont conviés sur un plateau de télé, une question revient régulièrement : un retour des Inconnus est-il envisagé ? Si jusqu'alors, aucune réponse ne pouvait être donnée, les choses semblent se préciser.

Dans C à Vous ce lundi 7 mars, Didier Bourdon, venu pour la promotion de son prochain film Permis de construire, n'a pas échappé à cette interrogation que tout le monde se pose encore. Et l'acteur de 63 ans avait plutôt une très bonne nouvelle à ce sujet puisqu'ils planchent tous les trois sur un "projet cinéma" : "Je ne peux pas en dire davantage mais on se revoit, on s'est vus pas mal, a-t-il lancé à Anne-Elisabeth Lemoine, Mohamed Bouhafsi et Pierre Lescure. On a fait une soirée formidable le 22 janvier, c'était le jour de mon anniversaire". S'il a eu droit à son cadeau, les fans des Inconnus auront bientôt droit au leur aussi !

Le trio de l'époque a évoqué, avec deux autres personnes dont Didier Bourdon a tu les noms, son retour. Après autant de temps, l'alchimie est toujours au rendez-vous entre les trois compagnons de route : "À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne finissait pas nos phrases parce qu'on se comprenait. Ils étaient spectateurs. On se connaît et puis on est trois frères." Si le projet voyait bel et bien le jour, ce ne serait pas la première fois que Pascal Légitimus, Bernard Campan ou Didier Bourdon se réunissent pour des retrouvailles.

En 2014, Les Trois frères avaient fait leur retour dans les salles obscures, près de vingt ans après le premier film. Un come-back pas vraiment bien accueilli par la critique qui ne les a pas empêchés d'être fiers de leur bébé : "T'es toujours déçu quand on te dit que ton enfant n'est pas beau. Pour toi, c'est le plus bel enfant du monde. [...] On l'a assumé. C'est notre film. On ne peut pas plaire à tout le monde. [...] On voulait fermer la boucle avec le premier". Reste à savoir si cette nouvelle tentative portera ses fruits. Si le succès peut être au rendez-vous, elle n'est parfois pas sans conséquence pour la vie de couple. Eric et Ramzy en ont fait la triste expérience...