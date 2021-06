Didier Bourdon sur un retour des Inconnus : "Il y a des choses qui se trament" (EXCLU)

C'est l'un des trio comiques les plus marquants des années 90. Accompagné de ses fidèles acolytes Bernard Campan et Pascal Légitimus, l'acteur et humoriste Didier Bourdon a fait rire les Français au travers de sketchs et de pastiches d'émissions télés avec Les Inconnus. Aujourd'hui séparés depuis plus de 20 ans, les trois amis ont chacun pris des chemins différents. Si pour les uns c'est plutôt le cinéma et la télévision, pour Didier Bourdon, âgé de 62 ans, la musique a toujours eu une place de choix dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il a sorti le 11 juin dernier, son premier album, Le bourdon. Dans ce premier projet, riche de 10 titres, on trouve un duo avec Michèle Laroque, mais surtout une reprise du tube Vice et versa sur laquelle les trois Inconnus sont réunis.

Il y a des choses qui se trament (...) et même d'ailleurs par rapport aux chansons !

Lorsque l'on évoque l'avenir de ce trio mythique, plus de sept ans après leur dernier projet commun, le film Les Trois Frères : Le Retour, Didier Bourdon a bien voulu nous lâcher une petite exclu assez croustillante ! "Je ne peux pas tout expliquer, mais il y a des choses qui se trament. Je les ai vu il n'y a pas longtemps et même d'ailleurs par rapport aux chansons ! On verra bien...", a-t-il dévoilé pour Purepeople.com. Une très bonne nouvelle pour tous leurs fans, même si la forme peut surprendre et qu'on les attend plus sur les planches où à la télé, un projet musical est peut-être d'actualité !

Didier Bourdon est également revenu sur le traitement médiatique des Inconnus à l'époque de leurs grands succès dans les années 90. "Je ne sais pas trop pourquoi, mais les Inconnus on n'avait pas trop la côte, j'ai l'impression", se désole-t-il aujourd'hui. D'ailleurs si le trio s'était formé dans les années 2020, le mari de Marie-Sandra, avec qui il a deux filles, aurait certainement choisi un autre média que la télévision pour s'exprimer. "Je pense qu'on utiliserait Internet, ça c'est sûr", indique-t-il, arguant que les chaînes de télé ne leur laisseraient pas les mains libres pour faire l'humour qu'il aime, souvent grinçant et n'épargnant personne.

Leur producteur pas fan de Vice et versa

Enfin, le tout nouveau chanteur, qui s'est récemment confié à notre micro sur sa vie de famille, lâche une petite anecdote concernant Vice et versa, la chanson des Inconnus qui apparaît sur ce nouvel album. "Paul Lederman, notre producteur, Vice et versa il comprenait pas (...) et moi j'adorais cette chanson (...) et il se trouve qu'aujourd'hui c'est une des chansons les plus écoutées des Inconnus sur Internet", raconte Didier Bourdon, qui a bien fait de tenir tête à son producteur de l'époque !