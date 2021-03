Didier Bourdon amoureux de la belle Marie-Sandra : leur histoire d'amour un brin mystique

Le jeudi 4 mars 2021, TMC diffuse le film Le Pari avec Didier Bourdon. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le comédien des Inconnus, qui vit depuis près de vingt ans avec la même femme, l'ex-mannequin et chanteuse Marie-Sandra Badini Duran. Assez discret sur sa vie de couple, l'acteur de 62 ans n'évoque que très rarement sa vie "formidable" avec son épouse.

Dans un entretien croisé avec Paris Match paru en 2009, Marie-Sandra Badini Duran et Didier Bourdon racontaient leur histoire d'amour. Tout a commencé lorsque cette Canadienne a déménagé à Paris afin de se lancer dans la mode. C'est là qu'elle défile pour Saint-Laurent ou encore Yohji Yamamoto, avant de se concentrer sur sa passion : la chanson.

"J'ai fait des photos, des défilés, mais du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être chanteuse alors que mes parents souhaitaient plutôt que je devienne avocate. J'ai ­arrêté la mode, j'ai donné des concerts, chanté dans des pubs", racontait Marie-Sandra Badini Duran. Elle a ensuite rencontré Didier Bourdon pour la première fois sur le tournage du film 7 ans de mariage (2003), dans lequel elle avait un petit rôle.

Cette "voix intérieure" après la mort de son père...

"On s'est vus, puis plus vus, je pensais que c'était fini, se souvenait Didier Bourdon. Mon père est mort et quelque temps après sa disparition, une voix intérieure m'a dit d'aller chercher Marie.... C'est très étrange. Comme si mon père m'avait donné la force, à moi le timide, d'effectuer cette démarche impossible." Une rencontre mystique qui devait arriver.