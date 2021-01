Didier Bourdon toujours en froid avec Bernard Campan ? "Trente ans d'amitié, ce n'est pas évident parfois"

Si les Inconnus ont marqué toute une génération, leurs relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Avec près de trente ans d'amitié, Didier Bourdon et Bernard Campan se sont brouillés quelques fois. Au détour de plusieurs interviews, Didier Bourdon a fait part de quelques disparités avec son ami de toujours.

Le 14 avril 2018, le comédien expliquait sur les ondes d'Europe 1 que les ennuis avaient débuté lorsque Bernard Campan voulait se concentrer sur sa carrière solo et aurait refusé longtemps de participer au film Les trois frères 2. "Après Les Rois mages, on a fait des carrières solo parce qu'on voulait arrêter. Moi, j'ai un petit regret, on a fait Les trois frères, le retour un peu trop tard [en 2014, soit 19 ans après le premier numéro, NDLR]. On aurait pu faire des choses avant, mais ça c'était le choix de Bernard. Il ne voulait plus s'insérer dans le groupe des Inconnus. Amicalement, on a toujours été très proches, mais il le sentait moins", déplorait Didier Bourdon.

Trois ans plus tôt, après la sortie des Trois frères, Didier Bourdon et Bernard Capman s'accusaient tour à tour de ne pas s'être donné de nouvelles depuis six mois. Une semaine plus tard, l'acteur de Se souvenir des belles choses en disait plus dans Le Figaro. "On a un peu de mal à se comprendre. Mais je vous le dis, c'est comme un couple : il faut laisser aussi du temps pour qu'on arrive à se reconnecter. Il y a juste que, trente ans d'amitié, ce n'est pas évident parfois", avait-il expliqué.

Aujourd'hui, Bernard Capman qualifie toujours ses anciens comparses comme des "frères de coeur", comme il l'avait confié à Franceinfo. Et chaque fratrie a ses histoires, ses hauts et ses bas.