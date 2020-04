Shailene Woodley très malade à 20 ans : "Je me demandais si j'allais survivre"

Sa filmographie souffre d'un petit fossé d'environ cinq ans qui n'avait jamais été expliqué. Pendant longtemps, Shailene Woodley a préféré se préserver en ne s'étalant pas sur le sujet. Mais cette absence, c'est son état de santé qui l'a imposée. Dans une interview accordée au New York Times, la jeune comédienne de 28 ans explique qu'il a été nécessaire, pour elle, de prendre du recul. Pour sa propre survie. "Je n'en ai pas encore trop parlé publiquement, et je le ferai un jour, mais j'ai été très, très malade quand j'avais un peu plus de 20 ans, précise-t-elle. Pendant que je tournais dans les films Divergente et que je travaillais beaucoup, je me battais contre une situation profondément personnelle et physiquement effrayante. A cause de ça, j'ai refusé beaucoup d'opportunités parce que j'avais besoin de repos, et ces jobs ont finalement été confiés à des proches que j'aime."

Des gens me disaient que je n'aurais pas dû être malade

Héroïne de la saga adaptée des livres de Veronica Roth, Shailene Woodley avait transformé l'essai en incarnant Hazel Grace Lancaster dans Nos étoiles contraires. En début de parcours, l'actrice avait déjà un avenir tout tracé devant elle... si bien qu'elle a peiné à relâcher la pression et prendre soin d'elle. "Il y avait des gens qui me disaient que je n'aurais pas dû laisser passer telle ou telle chance, ou que je n'aurais pas dû être malade, poursuit-elle. Tout ça s'ajoutait à ce que je traversais mentalement, au fait que je me demandais si j'allais survivre, si j'allais sortir de tout ça en bonne santé, si j'aurais à nouveau la chance de travailler sur des projets qui me passionnent. Je n'avais pas d'autre choix que de me rendre, de laisser passer ma carrière."

Shailene Woodley va-t-elle mieux ?

Depuis 2017, Shailene Woodley a refait surface. Elle donne la réplique à Reese Witherspoon et Nicole Kidman dans Big Little Lies et s'apprête à enchaîner les apparitions au cinéma – déjà trois films bientôt au programme. "Je suis passée à travers, Dieu merci, rassure-t-elle. Beaucoup de ces dernières années ont été consacrées à ma santé mentale. Grâce à ce travail, je sais vraiment qui je suis, je suis très claire à propos de tout ce qu'il y a dans ma vie, ma carrière, mes relations, ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Je suis heureuse d'avoir traversé cette ligne de feu, parce que maintenant, je sais très bien ce que je ne veux plus jamais vivre." On a hâte de voir ce que ça donne sur grand écran...