Shanna Kress : -14 kilos en 1 mois sans sport, elle dévoile son impressionnante silhouette post-partum

Depuis le 20 novembre 2022, Shanna Kress et son chéri Jonathan Matijas sont sur un petit nuage. Désormais parents d'un petit garçon prénommé Loüka, les deux tourtereaux vivent dans leur bulle depuis plus d'un mois. Un peu plus discrets sur les réseaux sociaux, ils prennent soin de préserver le visage de leur merveille mais continuent cependant de partager certains moments intimes avec leurs fans. Ce lundi 26 décembre, celle qui s'est révélée dans Les Marseillais s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler sa silhouette post-partum.

Fière de prôner le naturel depuis le début de sa grossesse, la jolie brune de 35 ans n'hésite pas à se montrer sans aucun artifice auprès de ses plus de 3 millions d'abonnés. "C'est pas encore ça mais j'ai bien perdu ! Je me suis fixée un objectif de toute façon je vous explique tout dans nos vlogs sur YouTube. J'en suis à 14 kilos perdus sans sport bien sûr", a-t-elle révélé en légende d'une story où elle dévoile sa silhouette. Vêtue d'une simple culotte et d'un t-shirt remonté sur sa poitrine, l'ancienne candidate de télé-réalité laisse apparaître ses jambes et un petit ventre encore légèrement prononcé, mais bien moins proéminent qu'il y a quelques semaines.

Des parents aux petits soins

Pendant des années, Shanna Kress a toujours été très sportive. Musculation, danse, pole dance... la jeune femme tenait à son équilibre physique. Mais depuis le début de sa grossesse, elle a pris soin d'arrêter les activités sportives trop intenses. Enceinte de jumeaux à la base, celle qui est aujourd'hui influenceuse a néanmoins traversé une période très difficile après avoir découvert que l'un des deux foetus était atteint de trisomie 21. Après mûre réfléxion, les deux amoureux avaient finalement décidé de mettre un terme au développement de ce dernier, provoquant ainsi de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, Shanna Kress et Jonathan Matijas sont plus heureux que jamais. S'ils n'oublient pas leur fils décédé, ils tiennent avant tout à ne se concentrer que sur le positif pour le bien de leur fils Loüka.