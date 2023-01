Shanna Kress : -15 kilos en 1 mois mais "moins sexy" aux yeux de Jonathan Matijas, ces propos qui dérangent

Shanna Kress est revenue un peu plus dans le détail sur le sujet à travers une vidéo Youtube. "Je me suis pesée ce matin et je fais aux alentours de 70 kilos. Donc je suis hyper contente, parce qu'à la fin de ma grossesse, je faisais 85 kilos. Il faut savoir qu'à la base, je fais entre 63 et 64 kilos", explique-t-elle.

Jonathan Matijas sous le feu des critiques

Une avancée positive qu'ont salué les internautes. Mais ces derniers ont ensuite été choqués par les propos de Jonathan Matijas, lequel a manqué de tact avec sa moitié autour de son physique. "Je l'ai connue avec un ventre plat et nickel et je vais toujours t'aimer avec un ventre qui ne l'est pas. Après c'est humain, je te trouverais forcément moins sexy si jamais je vois un ventre un peu plus gros ou plus disgracieux. Mais je te laisse le temps pour te battre et te retrouver dans le corps dans lequel tu es à l'aise", déclare-t-il dans cette vidéo.

Il n'en fallait pas plus pour que le jeune papa maladroit se fasse lyncher en commentaires. "Comme je suis mal à l'aise. Il la fait culpabiliser de ne pas avoir retrouvé son corps au top et que si elle garde du ventre, ça ne le ferait pas. Je suis mal, tellement mal", "Elle a donné la vie, elle a déjà bien perdu. Il lui faut quoi ? Un top modèle ?", "J'ai trouvé ça dur quand il lui a avoué clairement que si elle avait du ventre un peu plus gros ou plus disgracieux, il la trouverait moins sexy", peut-on lire.