Sharon Stone : Torride à 62 ans en guêpière, elle fait l'unanimité !

Côté pro, tout roule pour Sharon Stone, que l'on peut voir dans la populaire série Ratched (Netflix) et qui est attendue dans 3 films en 2021. Côté coeur, elle semble avoir un peu plus de mal à trouver un homme. Elle ne se cache d'ailleurs pas d'utiliser les applications de rencontres. Elle en parlait ouvertement à Gala en 2020 : "J'y suis toujours, mais je suis un peu perplexe. Les sentiments comme l'attirance entre les êtres ne peuvent pas être partagés via des textos ou FaceTime. Rien ne remplace le contact, le pouvoir des phéromones ! Et je ne peux m'empêcher de penser à mes parents qui sont restés mariés soixante ans, avec de vrais atomes crochus".

La maman de Roan (20 ans), Laird (15 ans) et Quinn (14 ans) semble toujours croire en l'amour, même si les rencontres via des applications ne lui réussissent pas toujours ."J'ai eu quelques rendez-vous qui mériteraient vraiment de figurer au scénario d'une série comique", confiait-elle, toujours à Gala.

Et si son futur compagnon était Français ? Car on le sait, elle a échangé des messages sur Raya avec un certain Maurice Barthélémy ! Le comédien et réalisateur avait en effet fait une étonnante révélation dans l'émission Piquantes sur Téva. "J"ai reçu une alerte me disant : 'Je suis à Paris. Est-ce qu'on peut se voir ce soir ?' Et c'était une certaine Sharon (...) Et c'était Sharon Stone", racontait-il alors. Si elle ne l'a finalement jamais rencontré, elle aura peut-être plus de chances à l'avenir.