Sharon Stone exclue d'une application de rencontres : "Ne me rejetez pas !"

La quête de l'amour n'est pas la même pour tout le monde. Sharon Stone, qui a tenté les nouvelles méthodes de recherche en installant Bumble sur son smartphone, s'est retrouvée face à un mur. Sur cette application, les utilisatrices sont les seules à pouvoir faire le premier pas mais, en tentant l'aventure, la comédienne de 61 ans s'est fait bannir. Les hommes contactés par l'héroïne de Basic Instinct auraient tout simplement dénoncé son profil, l'accusant d'être faux. "Ils ont fermé mon compte, a-t-elle expliqué sur son compte Twitter. Certaines personnes pensaient qu'il était impossible que ce soit vraiment moi."

En essayant de se connecter dimanche soir dans l'espoir de trouver la perle rare – un grand classique –, Sharon Stone a découvert que ce chapitre s'était clos plus tôt que prévu : "Hey Bumble, est-ce que le fait d'être moi est un motif d'exclusion ? Ne me rejetez pas comme ça hors de la ruche !" Une solution existe pourtant pour les célébrités en mal de tendresse. En Amérique, l'application Raya a été créée pour les "personnalité des industries créatives". Au programme, un abonnement payant, des jours d'attente avant d'être validé et l'obligation d'être parrainé par un membre. Sharon Stone était peut-être en recherche d'un peu plus de simplicité...

Je ne veux pas prendre du temps

L'actrice divine est donc de retour sur le marché de l'amour. En 2016, elle expliquait pourtant qu'elle ne souhaitait plus accorder d'importance à ce genre de futilités. "Évidemment, c'est assez facile d'avoir un rencard, déclarait-t-elle dans AARP The Magazine. Mais à mon sens, ma vie est trop remplie. Je ne veux pas prendre du temps pour juste sortir et aller à un rencard, ou juste coucher avec un inconnu. Aujourd'hui, j'ai plus de satisfaction – physiquement, spirituellement et émotionnellement – à recevoir un sourire, un rire, une conversation chaleureuse ou un regard sexy. Je ne veux pas être avec quelqu'un, sauf si cela se passe comme cela." Divorcée de Phil Bronstein en 2004, Sharon Stone a enchaîné les amourettes. Sans doute rêve-t-elle désormais d'un peu de stabilité.