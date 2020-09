Sharon Stone : Un réalisateur lui imposait de "s'asseoir sur ses genoux"...

Le physique est-il une donnée secondaire en séduction ? Ou dans la vie en général ? Si beaucoup le pensent, Sharon Stone rit jaune devant une telle idée. Au contraire, son expérience d'actrice hollywoodienne lui a prouvé le contraire, comme elle l'a expliqué dans les colonnes du Telegraph. "Tu ne réalise pas à quel point ça compte... jusqu'à ce qu'il commence à décliner chez toi, déclare la star de 62 ans. C'est un gros, un immense mensonge de dire le contraire."

Il faut dire qu'en tant qu'actrice, Sharon Stone a été marquée par le fait qu'elle a été traitée, souvent, comme un objet. Elle que l'on a beaucoup résumée à un simple croisement de jambes en robe blanche – période Basic Instinct, of course – en a entendu des vertes et des pas mûres sur les plateaux de tournage. "Il y a un réalisateur qui me demandait toujours de venir m'asseoir sur ses genoux pour me donner ses directives, se souvient-elle. En 1984, sur le tournage de Divorce à Hollywood, un acteur a une fois crié : 'Est-ce que vous pouvez tous vous pousser ? Je n'arrive pas à voir ses seins !''"

Icône du septième art, Sharon Stone cherche l'amour sur des applications de rencontre... le royaume des apparences. Fatalement, elle reste très très à cheval sur son hygiène de vie. Pour rien au monde, d'ailleurs, elle ne changerait sa routine ! Même la pandémie du coronavirus ne l'empêche pas de se maintenir en forme. Tous les jours, elle fait trente squats et soulève des poids de 3kg pendant qu'elle regarde la télévision. "Tout ça parce que je ne peux pas aller en salle de sport", regrette-t-elle. Il est tout naturel qu'elle se montre prudente et évite les lieux publics. Au mois d'août 2020, elle annonçait que sa soeur Kelly et son beau-frère Bruce étaient tous deux touchés par le coronavirus alors que cette petite soeur, justement, n'a aucun système immunitaire à cause de son lupus. Le physique, c'est bien, mais la santé, c'est sans doute plus important...