Shelley Morrison (Will & Grace) morte à l'âge de 83 ans, les acteurs chamboulés

Mort de Shelley Morrison : Megan Mullally inconsolable

"Elle a été une partie très importante de mon expérience dans Will & Grace et était devenue une amie, se souvient-elle sur Instagram. Elle était aimante, forte et gentille. Elle et son mari Walter Dominguez ont partagé un mariage inspirant et plein d'amour pendant 46 ans. Il a toujours été là pour elle. J'aimerais que vous ayez tous une pensée pour lui, leurs enfants et leurs petits-enfants. Tu vas me manquer Shelley. Merci pour ces années."

Shelley Morrison avait une filmographie longue comme un jour sans fin, majoritairement remplie de rôles secondaires – Arabesque, Columbo, Earl. Elle avait également prêté sa voix à certains personnages animés, notamment dans Gang de requins, Manny et ses outils ou Foodfight.