Shy'm, maman : adorable "moment Nutella" avec son petit garçon

Bien qu'elle continue d'entretenir le mystère sur son compagnon et le prénom de son nourrisson, Shy'm partage volontiers des extraits de son quotidien de jeune maman sur les réseaux sociaux. Le 9 mars 2021, la chanteuse et comédienne s'est saisie de son compte Instagram pour publier une adorable vidéo. Un court clip sur lequel elle apparaît en pleine pause allaitement avec son petit garçon.

Tout en prenant soin de ne pas dévoiler le visage de son bébé, Shy'm s'est filmée mardi matin, alors qu'elle donnait le sein, vêtue d'un tee-shirt d'allaitement "Milktamère" de la marque Tajinebanane. Un "moment Nutella" partagé avec ses fans le temps d'une story Instagram, quelques heures après avoir dévoilé un magnifique cliché de sa grossesse à l'occasion de la Journée des droits des femmes. "Parce que ce n'est pas normal d'avoir été rassurée d'attendre un petit mec plutôt qu'une petite nana. C'était un sentiment très personnel mais encré par une vie et des raisons universelles, l'artiste de 35 ans a-t-elle écrit en légende de sa publication. Ce n'est pas simple d'être une fille, c'est un fait (...). J'ai beaucoup trop de respect et d'admiration (encore plus depuis ce gros ventre) pour toutes les femmes de cette terre et leurs combats. Merci à tous ces hommes qui savent aimer #8mars."

Son "homme", Tamara Marthe (de son vrai nom) préfère ne pas dévoiler son identité au public. A peine a-t-il fait une apparition sur Instagram avec une étonnante coupe de cheveux à l'occasion de la Saint-Valentin, le 14 février dernier. C'était sur ce même réseau social que Shy'm avait annoncé la naissance de son premier enfant fin janvier : "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", avait-elle écrit.