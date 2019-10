Shy'm nostalgique de l'été : elle dévoile des photos en bikini...

En réalité, on se demande bien quand Shy'm a pu avoir le temps de repenser à ses vacances d'été : la vie de la chanteuse est plutôt bien remplie. Après la sortie de son album Agapé, au style décidément plus rap (porté par des feats avec Jok'air, Vegedream ou encore Youssoupha) et une tournée francophone, elle a ravi les fans de Lorenzo avec une collaboration très attendue sur le titre Nous deux. On la retrouve également tous les samedis soir sur le plateau de Danse avec les stars (TF1) où elle fait partie du jury.