Shy'm : Touchée, elle fait ses adieux à son deuxième papa

Entre Shy'm (33 ans) et son garde du corps, c'était apparemment une très belle histoire. Une amitié et une complicité qui se sont construites au fil des années puisqu'il connaissait la chanteuse depuis ses débuts. Il l'a rencontrée à seulement 19 ans. Après avoir protégé la jolie brune pendant quatorze ans, Patrick Caise semble partir pour une retraite bien méritée. L'ex-jurée de Danse avec les stars lui rend hommage sur Instagram : "Merci d'avoir recueilli le petit oiseau fragile de 19 ans, puis de l'avoir accompagné jusqu'à la jeune femme que je suis devenue. Merci de m'avoir vue grandir toutes ces années avec autant de bienveillance, de tendresse, d'humanité et de professionnalisme."

"Je vous aime de tout mon coeur Mr Patrick CAISE"

Pour remémorer les nombreux souvenirs qu'elle a avec son cher bodyguard, l'interprète de Femme de couleur n'hésite pas à dévoiler des anecdotes très personnelles (et plus ou moins glorieuses). "A tes chutes dans le crash barrière, à la mienne à ma 1ère vodka caramel, a toutes ces histoires que j'aurai à raconter à mes enfants, et surtout à celles que je tairai. A mes 10 recharges que tu as dans ton sac, à Avignon, à nos amours qui ont rempli nos conversations. A tout ce que tu es le seul à (s)avoir de moi." Des souvenirs indélébiles que l'ex de Benoît Paire tient à partager à ses 700 000 followers.

La "patronne"

Habituée à se faire appeler "la patronne" par Patrick Caise, Shy'm termine par une touchante déclaration à son "Pat" rapprochant même celui-ci de son papa :"Tes yeux qui me connaissent par coeur... AUSSI. Tu vas tant me manquer. TANT. Je n'oublierai rien de nos aventures. RIEN. (...) Je vous aime de tout mon coeur Mr Patrick CAISE. Y'a papa. Et après y'a toi. MON PAT."

Un garde du corps qui se respecte se doit de rester pudique sur ses émotions. Sûrement très touché de cette déclaration, le principal intéressé a répondu à la chanteuse : "Merci la patronne, tu comprendras que je suis incapable d'en écrire plus mais évidemment tu sais ce que je pense à très vite bises, Pat."