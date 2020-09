Sidoine (The Voice) en couple : son coup de coeur pour un membre de l'équipe

Le jeudi 6 juin 2019 avait lieu la grande finale de The Voice, saison 8. C'est Whitney Marin, de l'équipe de Mika, qui remportait cette édition du télé-crochet, face entre autres à un Sidoine pas du tout déméritant. Le Talent de Jenifer a d'ailleurs eu l'occasion, depuis la fin de l'émission de TF1, de travailler sur son premier album, Cassioppée, qui sortira dans les bacs très prochainement. Mais le souvenir de sa belle aventure a une saveur particulière pour une tout autre raison, à savoir que l'artiste a eu la chance d'y rencontrer l'amour avec un grand A.

En effet, comme en témoigne son fil Instagram, Sidoine n'est plus un coeur à prendre depuis un moment maintenant. Et c'est au côté d'une certaine Sophia qu'il s'épanouit au quotidien, la jeune femme n'est autre qu'un membre de l'équipe de The Voice. En effet, d'après Télé Loisirs, elle s'occupait des candidats lors de leur séjour à l'hôtel à Paris lorsqu'elle a croisé le chemin de Sidoine, qui pour sa part débarquait de Belgique. "J'ai eu un vrai coup de coeur pour elle, mais c'était hors de question de lui dire quoi que ce soit, car elle travaillait ! Mais le dernier jour, je lui ai confié que je ne pouvais pas quitter Paris sans lui dire que j'avais eu un énorme crush", s'est souvenu le beau brun.

Avant de partir, le jeune homme a donc déclaré sa flamme à Sophia. Mais la réaction de cette dernière était loin d'avoir l'effet escompté. "Ça a été très compliqué au début, elle m'a dit : 'Qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis n'importe quoi.' Je lui ai répondu que je ne quitterai pas Paris avant d'avoir pris un café ensemble." Face à sa détermination, la jolie brune accepte finalement quelques rendez-vous et, force est de constater, que les efforts de Sidoine ont payé. "J'ai bien galéré. Et puis finalement, on habite ensemble, alors je me suis plutôt pas mal démerdé !", s'est-il réjoui. Une love story comme on les aime !