Sidonie Bonnec revient sur sa rencontre improbable avec son mari : un coup de foudre pas du tout romantique

Chaque fin de journée sur France 2 depuis 2017, Sidonie Bonnec donne rendez-vous aux téléspectateurs pour Tout le monde à son mot à dire, le jeu de culture générale qu'elle présente avec Olivier Minne. Mais hors des plateaux de tournage, l'animatrice partage son quotidien avec son compagnon, le réalisateur et producteur Jérôme Korkikian. Les deux forment la paire depuis 2009 à la suite d'une rencontre pour le moins originale.

Lors d'une interview pour le magazine Closer, dont le dernier numéro est paru ce vendredi 31 mars 2023, Sidonie Bonnec est revenu sur ce moment qui a changé sa vie pour le meilleur. "Il y a treize ans, alors que j'étais en immersion pour mon doc Dans un monde à part, dont Jérôme était le réalisateur. J'ai partagé le quotidien de quinze marins pendant un mois. Ce fut le coup de foudre, malgré le mal de mer", a-t-elle raconté en rigolant.

Il y a plein de tâches que je gère moi

Sidonie Bonnec a vraisemblablement trouvé la perle rare en la personne de Jérôme Korkikian car ce dernier est un soutien de taille sur tous les plans, qu'il s'agisse de leur deux enfants, Bonni-Rose (8 ans) et Timothée (4 ans) ou de la répartition des tâches. Pour Voici, la jolie blonde a néanmoins expliqué toujours avoir le sentiment d'en faire plus. "La société a changé, les femmes travaillent, elles ne peuvent plus prendre en charge 80% des tâches ménagères. Dans mon couple, le partage est plus équitable que ça, mais je réalise qu'il y a plein de tâches que je gère moi, des trucs auxquels je pense la nuit... Il m'arrive quand même de chercher un ORL sur Doctolib à 5h du matin !", s'est-elle amusée à confier.

Il n'empêche que Sidonie Bonnec a trouvé la parade pour se décharger. Apprendre le plus tôt possible à ses enfants de se débrouiller par eux-mêmes. "Je leur apprends à savourer l'instant présent, parce que la vie, c'est maintenant. Et je fais en sorte qu'ils soient dégourdis, tous les deux. Mon fils sait déjà faire son lit, ranger ses affaires, lancer une machine, et il sait même préparer le petit-déjeuner", a-t-elle assuré.