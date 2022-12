Sidonie Bonnec maman : confidences sur ce qui lui permet de "faire la maline" avec ses enfants

Sidonie Bonnec est une femme heureuse, autant professionnellement que personnellement. Depuis 2009, elle file justement le parfait amour avec le réalisateur et producteur Jérôme Korkikian, avec qui elle a accueilli deux enfants : une fille, Bonnie-Rose, née en août 2014 et un garçon, Timothée, né en octobre 2018.

Deux jeunes enfants que l'animatrice adore vraisemblablement impressionner. Et elle a de quoi en rentrant chaque jour des tournages de Tout le monde a son mot à dire, le jeu télé qu'elle présente sur France 2 quotidiennement avec Olivier Minne. Et pour cause, bien qu'elle ne soit pas candidate, Sidonie Bonnec prend toujours beaucoup de plaisir à s'enrichir d'informations... puis à s'en vanter une fois à la maison. "On bosse beaucoup avec Olivier (Minne, ndlr) pour compléter les interventions de l'autre avec des anecdotes. A force, on a énormément développé notre culture générale. Maintenant, je peux donc faire la maline devant mes enfants !", a-t-elle lâché en riant lors d'une interview pour Télé Star, parue ce lundi 5 décembre 2022. Et d'ajouter : "Et ça a également aiguisé mon sens de la répartie et mon côté cheffe d'orchestre. En famille comme sur les tournages, je fais en sorte que tout le monde ait sa place et la parole".

Joue-la comme papi !

Actuellement, plus que de parler, son fils est apparemment surtout intéressé à suivre les pas de son papi, Yannick Bonnec. Le papa de Sidonie Bonnec n'est autre qu'un ancien footballeur professionnel qui a joué dans les années 1970 et 1980 en passant par les clubs de première division Reims, Nîmes ou encore Brest. Yannick Bonnec a terminé sa carrière comme entraîneur-joueur à Aix, avant d'entraîner plusieurs clubs en Bretagne, notamment le FC Dinard. Un amour pour ce sport qui traverse les générations. "Timothée ne regarde pas encore les matchs mais a tout le temps la balle au pied !", a confié Sidonie au sujet de son fils.

Elle-même est une fan de football. Ce qui la rapproche incontestablement de son papa. D'ailleurs, la Coupe du monde qui se joue en ce moment au Qatar lui donne "des bons prétextes pour échanger avec (lui) au téléphone".