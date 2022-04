Sidonie Bonnec en couple avec le réalisateur Jérôme Korkikian : elle présente son autre "mari" !

Depuis 2009, Sidonie Bonnec file le parfait amour avec le réalisateur et producteur Jérôme Korkikian. Avec lui, elle a accueilli deux enfants, une fille, Bonnie-Rose, en août 2014 et à un garçon, Timothée, en octobre 2018 . A 45 ans, l'animatrice a donc tout pour être heureuse, et même un peu plus !

En effet, la grande amie de Mélanie Page a un autre homme dans sa vie. A savoir Olivier Minne. C'est avec lui qu'elle passe une bonne partie de son temps, sur les tournages de l'émission Tout le monde à son mot à dire (France 2). Et entre eux, une complicité indéniable s'est nouée au fil du temps. Pour preuve, Sidonie Bonnec lui a donné un très affectueux surnom, qui ne devrait pas plaire à son véritable chéri Jérôme. Sur Instagram, en légende d'une photo d'elle et Olivier Minne, elle écrit : "Ah ce beau mari de télé." Les internautes n'ont pu que valider et se ravir devant leur joyeux duo, estimant qu'il formait même "le meilleur couple d'animateurs".