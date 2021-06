Silvia Notargiacomo et Denny Imbroisi amoureux à Roland-Garros : ils font le show devant les photographes

Comme chaque année, le tournoi de tennis Roland-Garros accueille une flopée de people dans ses tribunes à Paris. Mercredi 2 juin 2021, les photographes se sont notamment régalés avec la belle Silvia Notargiacomo, ex-figure de Danse avec les stars sur TF1, et son compagnon le chef Denny Imbroisi. Ce dernier s'est fait connaître en participant au concours Top Chef sur M6 et dirige avec succès à Paris les restaurants Ida, Epoca et Malro.

Comme à son habitude, Silvia Notargiacomo a fait le show face aux objectifs, multipliant les poses dans les bras de son amoureux, avec lequel elle a même échangé quelques baisers. Après quoi, ils ont assisté au match du Russe Karen Khachanov contre le Japonais Kei Nishikori. Un match remporté par ce dernier en cinq sets.

L'amour est donc toujours au beau fixe pour le couple qui se fréquente depuis déjà six ans. Le 13 janvier dernier, l'ex-partenaire de danse de Francis Lalanne (saison 2) et de Julien Lepers (saison 7) lui faisait d'ailleurs une belle déclaration sur Instagram à l'occasion de leur anniversaire célébré à Dubaï.

Depuis son éviction soudaine de Danse avec les stars qu'elle n'a pas très bien vécu, la danseuse d'origine italienne a poursuivi de son côté son activité. Elle a notamment animé plusieurs stages de cha cha cha ou encore des cours de rumba et de samba. Silvia Notargiacomo fait également partie d'une association qui a pour but de réunir des danseurs à l'hôpital pour redonner le sourire à des patients adolescents. De son côté, Denny Imbroisi est certainement ravi de pouvoir se remettre en cuisine après des semaines de confinement.