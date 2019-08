Sirhan Sirhan, l'assassin de Bobby Kennedy, poignardé en prison

Alors que les assassinats de John F. Kennedy, le 22 novembre 1963 à Dallas, puis de son frère Robert F. Kennedy, le 5 juin 1968 à Los Angeles, alimentent aujourd'hui encore une vraie fascination, entre vérité historique et théories du complot, les passions sont encore déchaînées : Sirhan Sirhan, l'homme reconnu coupable du meurtre de RFK, a été poignardé vendredi 30 août 2019 dans la prison de Californie où il purge sa peine.

Initialement condamné à la peine de mort en 1969, peine ensuite commutée en réclusion à perpétuité, Sirhan Sirhan est détenu au Centre pénitentiaire Richard. J. Donovan, dans le comté de San Diego, où il a été transféré en 2013 après avoir précédemment passé une vingtaine d'années à la prison d'Etat de Corcoran. D'après les informations obtenues par TMZ.com auprès d'une source interne, l'homme, aujourd'hui âgé de 75 ans, a été attaqué en début d'après-midi vendredi dans l'une des cours de l'établissement. Poignardé à plusieurs reprises, il a été pris en charge dans un hôpital à l'extérieur de la prison, où son état est stable, tandis que son assaillant a été appréhendé et qu'une enquête a été ouverte.

Sirhan Sirhan, âgé de 24 ans à l'époque, avait tué Bobby Kennedy au soir d'un rassemblement politique organisé à l'Hôtel Ambassador à Los Angeles, alors que celui-ci venait de tenir un meeting devant ses partisans après avoir remporté les primaires en Californie sur la route de la Maison Blanche. Nationaliste transjordanien mu par des motifs politiques, en représailles du soutien de Kennedy à Israël dans la Guerre des Six Jours, il avait atteint RFK de trois balles tirées d'un pistolet Iver-Johnson Cadet de calibre .22 (et fait cinq blessés) avant d'être neutralisé par le champion olympique Rafer Johnson, l'ancien footballeur professionnel Rosey Grier et les auteurs George Plimpton, Jimmy Breslin et Pete Hamill. Robert F. Kennedy avait succombé à ses blessures 26 heures plus tard.

Sa dernière audience pour une libération conditionnelle, qui se tient tous les cinq ans, a eu lieu le 9 février 2016. Sirhan a maintenu sa version de longue date, affirmant n'avoir aucun souvenir des événements du soir de l'assassinat, réitérant qu'il était ivre et détaillant une théorie de la conspiration dans laquelle il aurait été hypnotisé. Il a reçu le soutien de Paul Schrade : blessé ce soir-là, ce dernier, âgé de 91 ans, avait déclaré dans un témoignage qu'il croyait fermement en l'existence d'un second tireur pour lequel Sirhan aurait servi de diversion. La demande de remise en liberté avait été rejetée.

En 2018, Robert F. Kennedy Jr., fils de Bobby, avait déclaré au Washington Post qu'après s'être longuement entretenu avec Sirhan Sirhan à la prison Richard J. Donovan, il avait la conviction qu'il n'était pas l'assassin de son père et qu'il y avait un second tireur.