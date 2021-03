Soan (Nouvelle Star) en couple et bientôt papa : il présente sa chérie Izzy, enceinte de 6 mois

Soan en avait gros sur le coeur samedi 13 mars 2021. Le chanteur était l'invité de Laurent Ruquier dans l'émission On est en direct sur France 2. L'occasion pour lui d'évoquer la situation des intermittents du spectacle depuis le début de la crise sanitaire. Une situation devenue critique avec la fermeture des salles et qui lui fait craindre pour l'avenir. D'autant plus que Soan devra prochainement endosser le rôle de papa !

C'est d'abord l'animateur Laurent Ruquier qui a vendu la mèche, en présentant au passage Izzy, l'artiste dont le premier album, Baby's Riot, est produit par Soan, et qui n'est autre que sa compagne et "la future maman". Des informations que le couple a bien confirmé, sans apporter davantage de précision quant au sexe du bébé. La jolie Izzy serait enceinte de six mois. Un peu plus tard, Soan a partagé son inquiétude face à son incapacité à travailler alors qu'il doit toujours payer des charges, et bientôt plus encore. "On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Je vais être papa, j'ai peur pour l'avenir. On se demande ce qu'on va faire", a-t-il déclaré.

Soan en a donc traversé du chemin depuis son passage dans la Nouvelle Star lors de la saison 7, en 2009. À l'époque, le chanteur était même ressorti gagnant du télé-crochet. Il n'était pourtant au départ pas le favori du concours face à Camélia Jordana. Et pour cause, son passé de chanteur dans le métro n'enchantait pas tout le monde, à commencer par la chaîne M6. La carrière de Soan a par la suite été marquée par certains déboires liés à l'alcool mais il a multiplié néanmoins les concerts à travers la France.

Du côté des audiences, On est en direct a rassemblé près de 800 000 téléspectateurs.