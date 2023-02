Soldes 2023 : Réduction XXL sur ces vestes de blazer

Achetez ce blazer Morgan à 26,40 € sur Amazon

Direction l'Espagne pour partir à la rencontre de ce blazer. Exit la paella et le flamenco, c'est la corrida qui nous intéresse ici. Et plus particulièrement la tenue d'apparat des toréadors dont la pièce phare est très certainement la veste courte aux broderies et couleurs incroyables. Appelée habit de lumières ou chaquetilla, elle fait partie du patrimoine de ce pays latin. Et elle sort aujourd'hui des arènes pour conquérir la mode. Dior l'a annoncé lors de son défilé croisière 2023 présenté à Séville, la veste de toréador va devenir une pièce phare de notre dressing.

Le message est passé et l'on vous propose ce blazer court Morgan. Il reprend fidèlement la forme de la pièce originale. Il se fait en revanche plus sobre pour devenir une veste hautement élégante. Son blanc immaculé met plus que jamais en avant l'originalité de la coupe. Il ne vous reste plus qu'à laisser parler votre imagination pour composer un look à partir de cette pièce maîtresse !

4. Économisez plus de 15 € sur ce blazer Naf Naf Emarine

Nous voyons depuis le début de cet article des blazers aux styles multiples. Mais quelle est l'histoire de cette pièce du côté du vestiaire féminin ? Comme beaucoup de pièces qui sont devenues des basiques de la garde-robe à l'image de la petite robe noire, c'est la célébrissime Coco Chanel qui fait de la veste de blazer une icône de l'élégance féminine. Lorsqu'elle réouvre sa maison de couture après la guerre, elle imagine en 1954 un ensemble qui allie comme toujours confort et chic. Le tailleur en tweed emblématique de Chanel est né ! Composé d'une jupe et de la fameuse veste, il va ensuite traverser les décennies modes sans prendre une ride.

C'est aujourd'hui un intemporel que chaque femme se doit d'avoir dans son dressing. Optez donc pour sa version la plus iconique avec ce blazer en tweed.

Une veste à l'aura chic indéniable