Soldes 2023 : Top 5 des promos qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Achetez ce sèche-cheveux Cordkeeper 2000 de BaByliss pour 24,75 € sur Amazon

Vous vous réveillez en sursaut et vous regardez directement l'heure. Et là, c'est la panique. Votre réveil n'a pas sonné et vous avez une rendez-vous de la plus haute importance. Vous sautez dans la douche et lavez vos cheveux en vitesse. Le temps file à une allure folle. Opération longue et délicate maintenant, le séchage. Il faut en effet que votre coiffure soit parfaite. Pour obtenir ce résultat, vous vous emparez sans plus attendre de sèche-cheveux Cordkeeper 2000 de BaByliss. Avec lui, fini les frisottis et bonjour la brillance. Un rendu possible grâce à sa technologie ionique vraiment performante.

Votre fibre capillaire est en plus préservée. Il est en effet possible de ontrôler au maximum le séchage avec les 3 températures et 2 vitesses d'air ajustables. Tout dépend de votre type de cheveux. Et ce n'est pas tout. Pour magnifier vos cheveux et leur apporter du volume, l'option diffuseur est l'allié idéal. Et si vous voulez être sûre que votre coiffure tsoit parfaite toute la journée, finalisez le tout avec le séchage à l'air frais. Prête pile à temps pour votre entrevue !

2. Économisez pas moins de 15 € sur ce lisseur Demeliss Titanium de Saint Algue

Si vous souhaitez adopter un style élégant en tout temps, les cheveux lisses sont votre arme ultime. Vous ferez ainsi bonne impression quel que soit le contexte, qu'il s'agisse d'un rendez-vous professionnel ou d'une soirée entre amis. Mais cette coiffure ne comporte pas que des avantages. Cette opération prend en effet beaucoup de temps et peut souvent malmener vos cheveux. Ça, c'était avant de connaître le lisseur Demeliss Titanium de Saint Algue. Bonne nouvelle, ce produit innovant est en plus en promo sur Amazon pour les soldes. Et pas n'importe quelle promo. Son prix passe ainsi de 64,90 € à 49,35 €. Une réduction donc de 24 %. Profitez sans plus attendre de ces 15 € d'économie.

Des cheveux lissés grâce... à la vapeur d'eau