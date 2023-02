Soldes : découvrez notre top 5 des poussettes multifonction, à prix cassés chez Cdiscount !

La poussette Lora de Lorelli

Pour rappel, Lorelli est l'une des marques les plus connues dans le monde de la puériculture. En partie pour ses produits robustes et d'excellente qualité, la marque ne cesse de se développer afin de proposer des poussettes toujours plus ingénieuses pour le confort de votre enfant, mais également du vôtre !

Le set Lora allie confort et design ! Vous pourrez vous balader avec élégance tout en laissant votre bébé sur un rembourrage doux et moelleux pour son plus grand confort.

Votre poussette vous accompagnera, vous et votre enfant, durant de nombreuses années. La nacelle se transformera en siège lorsqu'il aura grandi. De plus, un siège auto vous est vendu avec afin de pouvoir également vous accompagner durant vos balades en voiture. Pratique et facile à fixer, il vous suffira de l'installer avec les adaptateurs prévus à cet effet.

Un couvre-jambes est inclus afin de maintenir votre enfant au chaud, même durant les balades hivernales. L'auvent est pliable et protégera votre enfant du soleil, du vent et de la pluie !

N'hésitez plus, achetez dès maintenant votre poussette Lora à 349,99€ sur Cdiscount !