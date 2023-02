Soldes : découvrez vite notre sélection de mixeur blender, à moins de 40€ sur Cdiscount !

5 fruits et légumes par jour

Comme vous le savez, nous ne pouvons, pour le moment, plus profiter de la vitamine D que nous offre naturellement le soleil lors des saisons chaudes. Mais nous pouvons, en revanche, faire le plein d'autres vitamines ! Comme par exemple la vitamine C en consommant des fruits, la D en mangeant des champignons, ou encore la K avec des légumes.

En France, le PNNS (Programme National Nutrition Santé) conseille et recommande de manger 5 fruits et légumes par jour afin d'apporter à notre organisme tous les micronutriments dont il a besoin et qu'il ne peut parfois pas fabriquer tout seul. Mais, il peut être difficile de respecter ce quota et nous mangeons, en général, moins de fruits et légumes que conseillé.

En effet, les fruits et légumes contiennent de nombreuses fibres et sont riches en nutriments. En consommer régulièrement vous aidera à maintenir une bonne régularité intestinale. De plus, manger ces aliments tout au long de votre vie sera favorable à la prévention de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires ainsi que de certains types de cancers.

Pourquoi acheter un blender ?

Afin de vous aider à respecter la consommation de fruits et légumes recommandée par jour, nous vous conseillons vivement d'investir dans un blender ! Cet appareil, petit et puissant, vous permettra de mixer tout type d'aliment. Réaliser des smoothies, des soupes, des milkshakes ou encore des cocktails deviendra un véritable jeu d'enfant !

En plus de déguster de délicieuses préparations, préparées avec soin et avec de bons produits, c'est votre corps qui vous remerciera !

Découvrez sans plus attendre notre Top 3 des meilleurs blenders à moins de 40€ sur Cdiscount !