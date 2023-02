Soldes : Promo folle sur ces produits de soin pour le visage

Achetez cet appareil Foreo Luna 2 peau mixte pour 99 € sur Darty

Vous venez de rentrer du travail à vélo et comment dire, vous ne sentez plus vraiment votre visage. Il faut dire qu'entre le vent et les températures négatives, ce trajet n'est pas une partie de plaisir. Heureusement, vous avez avec vous le Foreo Luna 2 peau mixte pour prendre soin de votre peau au plus vite. Cette brosse va nettoyer votre peau en profondeur et ultra rapidement. En finir avec les impuretés, désincruster les pores, éliminer le sébum, les cellules mortes et les résidus de maquillage, elle fait tout. Un tour de force possible grâce à sa technologie novatrice T-Sonic qui permet une fréquence de 8000 pulsations par minute, rien que ça. Résultat, un travail en profondeur et sans douleur. Les 12 niveaux d'intensité de l'appareil vous permettent en plus d'ajuster la puissance.

Pour s'en servir, rien de plus simple. Mouillez votre visage et la brosse, utilisez votre produit habituel et appuyez sur le mode nettoyant. Vos mouvements doivent être circulaires. Ces gestes sont à répéter pendant 1 minute et un signal sonore émis toutes les 15 secondes vous permet de connaître le timing. Rincez ensuite votre visage et le tour est joué. Un mode anti-âge existe également. Pendant 1 minute, passez la brosse sur les zones où vous avez des rides et voilà. Celles-ci seront réduites et votre peau aura un aspect visiblement plus lisse et raffermi. Un appareil miracle !

2. Profitez d'une promo ultra attractive de 30 % sur l'appareil de massage en silicone spécial contour des yeux Foreo Iris Mint

En hiver, votre corps doit combattre en permanence le froid et les virus qui l'entourent. Vous êtes donc logiquement plus fatiguée que jamais. Et ça se voit, notamment sur votre visage. Vous les connaissez et les détestez, les fameuses cernes sont bel et bien là. Vous n'auriez peut-être pas dû sortir aussi tard ce week-end... Oubliez dès maintenant ce désagrément avec l'appareil de massage en silicone spécial contour des yeux Foreo Iris Mint. Sa réduction sur Darty en ces soldes 2023 devrait finir de vous convaincre. Vous n'aurez à débourser que 115,50 € contre 165 € auparavant. Ne manquez pas cette réduction maxi de 30 %. Rendez-vous compte, vous allez économiser ici 49,50 €.

Fini les poches et les cernes