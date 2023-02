Soldes : raclettes, fondues... Ces appareils sont à prix cassés chez Cdiscount, profitez-en vite !

L'appareil à raclette multifonction Continental Edison

Du jamais-vu ! Avec l'appareil à raclette multifonction Continental Edison, vous n'aurez plus à tirer au sort et à faire un débat autour de la fameuse question qui revient toujours : plutôt raclette ou fondue ce soir ? En effet, cet appareil vous permet non seulement de savourer de délicieuses raclettes, mais également de faire une fondue grâce à au caquelon situé au milieu !

Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez également faire griller vos viandes et vos légumes sur les plaques spéciales grillades situées de part et d'autre du caquelon à fondue. Son format généreux vous permet de vous réunir jusqu'à 8 autour de cet appareil. Pratique lorsque vous voulez organiser une véritable raclette/fondue party !

Le temps de chauffe est extrêmement rapide grâce à sa haute puissance de 1100 watts. Cela vous permet d'obtenir votre fromage cuit et fondant en un rien de temps ! Votre appareil est doté d'un revêtement antiadhésif qui vous garantit un nettoyage sans difficulté. De plus, votre fromage ne restera pas accroché à vos poêlons !

Caractéristiques :

Marque : Edison

Couleur : noir

Puissance : 1100 watts

Voltage : 220/ 240 volts

Nombre de personnes : 8

Utilisation : raclette/ fondue/ grill

Dimensions : 40,5 x 19 x 27,5 cm

Garantie : 2 ans

Achetez dès maintenant votre appareil à raclette multifonction, à seulement 37,99€ sur Cdiscount !