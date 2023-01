Soldes : Réduction immanquable sur ces appareils pour cheveux

Achetez ce sèche-cheveux Calor Pro Expert pour 39,99 € sur Darty

Vous avez un rendez-vous de la plus haute importance et vous n'êtes vraiment pas en avance. Surtout que vous avez vos cheveux à sécher entièrement. Heureusement, vous avez avec vous le sèche-cheveux Calor Pro Expert. Son moteur super puissant de 2200 Watts promet un rendu professionnel digne d'une séance chez le coiffeur. Vos cheveux auront un rendu sublime grâce au flux d'air performant et concentré pouvant atteindre les 126 km/h.

Vous pouvez en plus dire adieu aux frisottis et à l'électricité statique et bonjour aux longueurs douces et brillantes avec son système ionique. Pour préserver les cheveux au maximum, vous avez le choix entre 2 vitesses et 3 niveaux de température. À adapter selon votre type de fibre capillaire. Et si vous souhaitez garder une coiffure parfaite tout au long de la journée, terminez avec la touche air frais qui fixe le tout.

2. Craquez pour les 25 % de réduction de ce lisseur Remington Pro Ceramic

Pour être classe en toute circonstance, il ne suffit pas d'avoir une tenue et un maquillage au top. La coiffure que vous arborez est aussi très importante. Si vous souhaitez être élégante sans trop en faire, les cheveux lisses sont vos meilleurs alliés. Afin d'obtenir un rendu parfait, misez sur ce lisseur Remington Pro Ceramic. Il bénéficie en plus d'une réduction très avantageuse sur Darty. Son prix passe ainsi de 39,99 € à 29,99 €. Profitez sans plus attendre de cette promo de 25 %. Parce que 10 € d'économie, on ne dit pas non.

Lissez vos cheveux en quelques minutes top chrono