Soldes : Top 4 des chaussures tendances à prix réduit à s'offrir pour l'hiver

Achetez ces mocassins Tamaris entre 49,05 et 55,99 € sur Amazon

Ils existent depuis des centaines d'années et sont toujours aux pieds des personnalités à l'aura mode indéniable. Kendall Jenner, Bella Hadid, elles sont toutes fans des mocassins. Elles cumulent les paires des plus classiques aux plus originales. Ces chaussures ont en effet évolué au fil des saisons pour s'adapter à l'ère du temps. Derniers modèles arrivés aux seins de cette famille, les mocassins à semelle chunky crantée comme ces Tamaris, comprenez une semelle épaisse en forme de petites vagues. Une déclinaison influencée par le retour en force des chaussures à plateformes des années 90. Portez ce que vous voulez, tant qu'il y a du volume.

Cette paire arbore un noir intemporel qui n'en fait qu'une pièce encore plus classe. La sangle sur le devant effet croco apporte un petit brin d'originalité bienvenue. Et pour une allure féminine maximisée, ce talon est l'allié idéal. Version preppy chic premier degré, associez ces chaussures à une jupe plissée, des chaussettes hautes, et un pull avec une chemise dessous. Pour une allure faussement sage, exit la jupe et bonjour le pull long version robe toujours accompagné de la chemise et agrémenté d'un serre-tête. Blair Waldorf n'a qu'à bien se tenir !

4. Ces bottines à bout carrés Dream Pairs sont à vous pour moins de 32 €

Après les maxis, place aux minis. Si les cuissardes sont au top de la tendance, les bottines ne sont également pas en reste. Si on les retrouve chaque année aux pieds des femmes dès que les températures se rafraîchissent, il existe des déclinaisons qui ont clairement le vent en poupe. Ce n'est ici pas une couleur ou un forme de talon qui est mise à l'honneur, mais bien l'avant de la chaussure. Fini les versions pointues, la mode est au bout carré. Et celui proposé par Dream Pairs sur cette paire est loin de passer inaperçu. Vous avez de la chance, la promo proposée par Amazon sur ce modèle est en plus très alléchante. Il ne vous coûtera ainsi plus que 31,99 € au lieu de 39,99 € initialement. Foncez vers cette réduction de 20 %. Une paire de chaussures pour moins de 32 €, c'est une aubaine.

Un des modèles les plus en vogue du moment