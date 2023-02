Soldes : vos tables basses vintage sont à prix cassés chez Cdiscount ! Profitez-en !

La tendance vintage

Façonnée par de nombreux designers scandinaves, la décoration vintage a fait son grand retour dans les intérieurs des particuliers depuis plusieurs années déjà. Jamais réellement partie, cette tendance des années 1950/ 1970 fait tout de même son grand retour et apporte une touche ancienne à votre décoration tout en conservant un style chic et moderne.

Un style décoratif imaginé et créé avec des lignes épurées et des matériaux de qualité garantissant robustesse et longévité à vos meubles. Vintage, c'est aussi synonyme de couleurs vives et soutenues, apportant à votre pièce un véritable côté chaleureux !

Si vous aimeriez vous lancer dans une décoration vintage, rétro des années 50, nous vous conseillons de le faire petit à petit afin de ne pas trop vite vous lasser de votre mobilier et de votre décoration. Vous n'aurez pas à tout changer quelques mois plus tard !

Par exemple, commencer par investir dans une table basse en bois effet vintage peut être une bonne alternative afin de pouvoir ensuite vous projeter dans le reste de votre nouvelle décoration.

Pour ce faire, nous vous avons préparé le Top 3 des tables basses, vintage mais simples, actuellement à prix cassés chez Cdiscount !