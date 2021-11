Solweig Lizlow : L'ex-Miss Météo est enceinte, elle dévoile son ventre rond

La célèbre ex-Miss Météo du Grand Journal de Canal+, Solweig Lizlow, est enceinte. Le mannequin de 30 ans, qui a choisi de prendre ses distances avec la télévision, attend son premier enfant avec son compagnon, l'artiste Massimilian Breeder, 43 ans.

C'est via son compte Instagram que Solweig a partagé l'heureuse nouvelle et a affiché son ventre déjà bien rond. "C'est tellement fou pour moi. Le corps change si vite ! Et maintenant que je peux le montrer et en parler, c'est vraiment libérateur. Comme c'était ennuyeux de se cacher :) merci beaucoup pour tout votre amour, cela signifie le monde pour moi", a noté la jolie brune en légende de son cliché.

La vie semble enfin sourire à la jolie Solweig Rediger-Lizlow, qui a connu des périodes délicates ces dernières années. En effet en 2018, la jeune femme demandait l'aide des internautes et avait créé une cagnotte pour tenter de s'en sortir financièrement.