Solweig Lizlow maman pour la 1ère fois : l'ex-Miss Météo a accouché, le prénom original de bébé révélé

Carnet rose ! Ce mercredi 18 mai 2022, Solweig Lizlow a partagé un grand bonheur avec sa communauté Instagram. L'ex-Miss Météo révélée en 2012 dans Le Grand Journal sur Canal+ a accouché de son premier enfant. La jolie brune de 30 ans n'aura pas perdu de temps avant d'annoncer la nouvelle et s'est empressée de poster deux premières photos de bébé.

Le premier cliché en noir et blanc est des plus intimes et a été capté au moment de la rencontre entre l'enfant et sa maman. On peut supposer que Solweig a eu recours à une césarienne étant donné qu'elle ne semble pas avoir eu l'occasion de tenir directement son nouveau-né dans les bras. La mannequin qui s'est éloignée de l'univers de la télé a ensuite partagé une image de son compagnon, l'artiste Massimilian Breeder (43 ans), où il profite à son tour d'un tendre moment avec sa progéniture. À chaque fois, son visage est partiellement dégagé. En légende de cette publication, Solweig a révélé le prénom dont a hérité bébé : Jimi-Roz. Elle précise qu'il s'agit d'une petite fille ! "Bienvenue dans cet incroyable monde petite fille. Que ton voyage soit aussi beau que toi", lit-on.