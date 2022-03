Sonny Colbrelli victime d'un malaise cardiaque : le cycliste hospitalisé d'urgence

Le sport à haute intensité peut parfois s'avérer dangereux et on a connu au cours des dernières années plusieurs accidents qui auraient pu s'avérer tragiques. Tout le monde a bien sûr en tête le terrible arrêt cardiaque du joueur danois Christian Eriksen lors du dernier Euro qui a bien failli virer au drame. Hier, une situation similaire s'est reproduite lors du Tour de Catalogne qui se dispute en Espagne actuellement. Le coureur cycliste italien Sonny Colbrelli a été victime d'un malaise cardiaque lors de la toute première étape qui s'est tenue hier autour de Sant Feliu de Guixols.

Peu après être arrivée deuxième de la course et suite à un violent effort, Sonny Colbrelli s'est effondré au sol, ce qui a créé un mouvement de panique dans la foule. Rapidement pris en charge par le service médical, ces derniers ont effectué un massage cardiaque en couvrant le sportif de 31 ans d'un drap blanc. D'après les informations de plusieurs médias espagnols, il aurait repris connaissance avant d'être évacué en urgence à l'hôpital. Son équipe Bahrain Victorious a par la suite indiqué que le coureur avait "perdu conscience", mais qu'il "était dans un état stable avant d'être emmené en ambulance à l'hôpital universitaire de Gérone".

J'ai pensé à une crise d'épilepsie, mais assez violente. Il tremblait de partout et puis plus rien

Présent à l'arrivée, l'ancien cycliste Gianni Marcarini a été l'un des premiers à se rendre compte du malaise de Sonny Colbrelli. "Il était encore assis sur le cadre de son vélo et il avait les yeux dans le vide. Il s'est soudainement écroulé et il m'a entraîné à terre avec lui. J'ai eu le temps de retirer son pied coincé dans la cale et il s'est mis à convulser. J'ai pensé à une crise d'épilepsie, mais assez violente. Il tremblait de partout et puis plus rien", raconte-t-il dans des propos rapportés par L'Équipe.