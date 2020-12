Sophie Cluzel, ministre émue : poignant message pour sa fille trisomique, sa "princesse"

Sophie Cluzel, nommée au gouvernement en mai 2017, avait déjà eu l'occasion d'en dire un peu plus sur la trisomie de sa fille. Cette mère de quatre enfants avait fait des confidences au magazine ELLE, en 2018. "Personne n'a rien vu, rien détecté. Jamais je ne me suis dit que je pourrais avoir un pépin. Quand j'ai découvert à la naissance que j'avais un enfant trisomique, je n'avais aucune idée concrète de ce que c'était, sinon que c'était une personne 'pas éducable' : c'est ainsi que l'on se représentait la trisomie il y a vingt-deux ans, à tort", disait-elle alors. Passé le choc et la découverte d'une différence sur laquelle elle ne savait rien, l'heureuse maman a alors appris pas à pas.

Depuis, Julia est devenue une adulte presque autonome. Elle a notamment étudié dans un lycée professionnel et fait un stage à l'Elysée. En 2018, Sophie Cluzel détaillait qu'elle y travaillait deux jours par semaine ainsi que dans un café le reste du temps. En revanche, elle habitait toujours avec eux. "Mais elle n'a pas envie d'habiter seule et on réfléchit à une colocation avec d'autres personnes handicapées", ajoutait-elle.