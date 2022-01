Sophie Davant blessée par un célèbre humoriste : Pierre Sled et leurs enfants "choqués"

Sophie Davant le sait, après tant d'années passées à la télévision, elle ne fait pas toujours l'unanimité. Aujourd'hui encore, la célèbre animatrice de 58 ans se protège en évitant de lire tout ce qui se dit sur elle. Mais par le passé, il lui est arrivé de tomber sur des attaques douloureuses proférées à son encontre, de la part d'un célèbre humoriste connu pour ne pas être tendre.

Cette anecdote, Sophie Davant l'a livrée dans le documentaire Les secrets des enfants stars diffusé en début de soirée samedi 29 janvier 2022, sur TF1. Alors qu'elle profite d'un moment de détente avec sa fille Valentine, la star d'Affaire conclue (France 2) raconte ce jour où elle a été profondément blessée par Stéphane Guillon. "Y a eu des moments douloureux. Je me souviens une fois d'avoir fait une émission sur Canal + et d'avoir subi un papier de Stéphane Guillon, qui était absolument outrancier, se remémore-t-elle, tout autant que sa fille Valentine, née de son mariage passé avec Pierre Sled. "Hélas, après on partait en Normandie, Pierre et les enfants étaient là, et c'était dur", poursuit Sophie Davant. "On était choqués", intervient Valentine.

S'en est alors suivi un voyage extrêmement silencieux jusqu'en Normandie... "On s'était retrouvés dans la voiture tous les quatre, personne ne parlait", se souvient Sophie Davant tandis que sa fille renchérit en ajoutant que "c'était très violent".

Pierre Sled et Sophie Davant ont été mariés de 1991 à 2012. De leur union sont nés Nicolas (en juillet 1993) et Valentine (en novembre 1995). Les ex sont restés en bons termes malgré la douleur provoquée par leur rupture. "On n'arrivait pas à se retrouver vraiment. Je n'étais plus en phase avec ce que nous vivions. (...) Avec Pierre, on a essayé de se donner une seconde chance sans y parvenir et on a décidé de se séparer avant d'en arriver au conflit. C'est, bien sûr, compliqué et douloureux de faire le deuil d'une relation aussi longue, on éprouve beaucoup de culpabilité de ne pas avoir su vieillir ensemble", expliquait l'animatrice lors d'une interview accordée au magazine Gala en 2017.

Sophie Davant et Pierre Sled sont bons amis et le prouvent de temps à autre en s'affichant ensemble sur les réseaux sociaux. Une relation désormais amicale.