Sophie Davant tacle une experte d'Affaire conclue : "Elle n'a pas d'humour"

Dimanche 26 janvier 2020, sur le plateau des Enfants de la télé (France 2) et à l'occasion de la spéciale animaux, de nombreux invités ont répondu présents. C'était notamment le cas de Sophie Davant, animatrice phare d'Affaire conclue (France 2). Entourée de Pierre-François Martin-Laval, alias Pef, et de Jacques Gourier, la présentatrice a eu droit à la rediffusion d'une séquence culte de son émission d'enchères. Dans cette dernière, la commissaire-priseur Enora Alix se lance dans la description précise d'un bronze en forme de chien, qui va se terminer en véritable fou rire pour Sophie Davant.

"C'est un bronze d'une belle qualité avec une belle patine et c'est vraiment une jolie levrette", déclare l'experte face à la présentatrice qui ne peut se retenir de pouffer de rire. Imperturbable, la commissaire-priseur continue ses explications sans prêter attention à la réaction de son interlocutrice.

"Ce qui est très drôle dans cet extrait, c'est que la commissaire-priseur n'a pas, enfin je l'aime beaucoup et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais elle n'a aucun humour. Elle est toujours au premier degré", explique Sophie Davant sur le plateau des Enfants de la télé, provoquant ainsi l'hilarité de Laurent Ruquier et des autres invités, notamment de Pierre-François Martin-Laval : "Mais non elle ne vous en voudra pas, c'est une qualité de ne pas avoir d'humour !", lance-t-il, amusé.

"Levrette, elle ne pense absolument pas aux autres significations...", tente de se reprendre la maman de 56 ans. Mais c'était sans compter sur une dernière remarque de Pef : "Elle est un peu chiante, en fait...", conclut-il, toujours très amusé. De son côté, Sophie Davant préfère rattraper les choses en déclarant qu'Enora Alix est plutôt "très professionnelle".

Il ne reste plus qu'à savoir comment la commissaire-priseur va prendre ces remarques...