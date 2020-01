Affaire conclue : Des objets écartés et refusés par la production

L'émission Affaire conclue, présentée par Sophie Davant sur France 2, cartonne et les vraies stars du programme, ce sont les objets. Nos confrères de TVMag se sont intéressés aux vases, tableaux, services de vaisselle du programme et ils ont souhaité savoir comment ils se retrouvaient devant les acheteurs.

Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon, Caroline Margeridon voient de nombreux objets défiler dans Affaire conclue, mais avant d'arriver face à eux, ces derniers ont passé un incroyable casting. Thomas Burnichon, producteur de l'émission, raconte à nos confrères : "On fait un premier choix parmi les objets qui nous sont proposés spontanément par les téléspectateurs. Cela représente 20 à 30% de ce que nous sélectionnons pour l'émission. La deuxième approche consiste à rechercher nous-mêmes des objets. Les casteurs vont sur des sites comme Le Bon Coin ou autres pour leurs recherches. Une fois l'objet repéré, ils appellent les gens, ils tentent de les convaincre de venir les vendre dans l'émission. Généralement, on a un très bon retour." Il s'agit d'un travail titanesque puisque "15 000 à 20 000 objets sont vus par les casteurs" et à la suite d'une présélection, seuls 1 500 d'entre eux se retrouvent face à Sophie Davant.

Si l'idée est bien sûr de diversifier les objets, on apprend grâce à TVMag que certains sont écartés. "Il y a une législation restrictive sur l'ivoire, donc on fait attention aux objets qui en contiennent. Puis il y a les articles liés à des propagandes. Récemment, j'ai aussi refusé un objet qui s'apparentait à quelque chose qui aide à fumer. Donc on évite ce genre de choses", explique le producteur. Ce qui se comprend totalement !