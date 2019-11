Sophie Davant touchée par un cancer ? Sa réponse cinglante !

Déjà victime de nombreuses critiques concernant sa personnalité qui divise le public, Sophie Davant s'était déclarée extrêmement sensible aux commentaires négatifs : "Certaines critiques me rendent malade, notamment quand on me dépeint comme quelqu'un de malveillant (...) c'est pour cette raison que je ne lis pas tout, je me protège !", affirmait-elle dans un entretien accordé au magazine Télé-Star.

Pour l'heure, il n'est plus question de se laisser faire ! Sophie Davant est en colère et elle n'hésitera désormais plus à le faire savoir. Que tout le monde soit prévenu !