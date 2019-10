Sophie-Élodie (L'amour est dans le pré) fait des révélations sur Vincent

Clap de fin pour Sophie-Élodie. L'aventure L'amour est dans le pré 2019 s'est terminée à l'issue de l'épisode du 28 octobre pour la maraîchère du Calvados de 35 ans. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, elle est revenue sur sa déception sentimentale concernant Vincent.

Pour rappel, Sophie-Élodie avait décidé de faire venir Olivier, un agent de maintenance originaire du Nord de 38 ans, et Vincent, un paysagiste du Tarn âgé de 34 ans. Très vite, l'agricultrice s'est rendu compte qu'elle avait des sentiments pour son second prétendant. Lors d'un tête-à-tête avec le beau jeune homme, elle a donc pris son courage à deux mains pour lui avouer ses sentiments. Ils n'étaient malheureusement pas réciproques. Vincent lui a en effet fait savoir qu'il la voyait davantage comme une amie. Un déchirement pour la belle blonde – victime d'un AVC en 2008 – qui n'a pu contenir quelques larmes.

"J'ai fait la démarche de cette émission pour trouver l'amour, pas l'amitié. Mais il y avait ce contexte de caméras : pour Vincent, ça a été pesant. Il a mis de la distance pour se préserver. On était d'accord pour rester amis, même si on avait des points communs... J'ai été déçue, oui, car c'était la fin d'une aventure... On a vécu cinq jours humainement très riches ! Il y avait aussi de la fatigue, car les journées ont été longues. Alors du coup, au moment de se séparer, waouh...", a confié Sophie-Élodie à Télé Loisirs.

Depuis la fin du tournage, Sophie-Élodie est restée en contact avec Vincent, mais également Olivier. "On ne s'est pas encore revus", a-t-elle précisé. Pour l'heure, on ne sait pas encore si elle a retrouvé l'amour depuis la fin de L'amour est dans le pré. Ce n'est que lors du bilan, qui sera diffusé d'ici à quelques semaines, que l'on aura la réponse à cette question. La jeune femme a simplement précisé que le tournage de cette émission avait été "très agréable".