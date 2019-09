Sophie-Élodie (L'amour est dans le pré), son corps mis à mal : "J'ai pris 20 kg"

Sophie-Élodie est une survivante. En 2008, la maraîchère et aspigicultrice (productrice d'asperges vertes) a fait un AVC alors qu'elle était au volant de sa voiture. Lors de sa convalescence, les médecins lui avaient en plus diagnostiqué une maladie orpheline qui entraînait des crises de migraines atroces, assorties de paralysies faciales. Ce n'est qu'après sept longues années qu'on lui a trouvé un traitement adapté, une "implantation neurologique d'électrodes dans le cerveau avec un neurostimulateur dans le ventre".

Son corps a donc été "mis à mal", comme elle l'a confié à Télé Poche : "J'ai eu les cheveux rasés et le traitement pour ma maladie m'a fait prendre 20 kilos. Désormais, j'assume tout : de travailler la terre et de laisser parler ma féminité. Il ne peut plus rien m'arriver." Sophie-Élodie est en effet une femme très coquette qui aime prendre soin d'elle. Elle assume aussi sa grande taille (1,82 m), même si cela n'a pas toujours été le cas. Espérons que ses prétendants l'apprécieront à sa juste valeur.

Pour rappel, Sophie-Élodie avait évoqué son accident pour la première fois dans son portrait. "J'avais 26 ans. J'avais mon agence de communication. Je travaillais beaucoup. Le surmenage a fait que j'ai fait un AVC en voiture. Cet accident a bouleversé ma vie", expliquait-elle avant de parler de sa maladie orpheline.

La belle blonde a une fois de plus parlé de sa maladie lors de l'ouverture des courriers. Elle a en effet expliqué à Karine Le Marchand qu'elle était hospitalisée au moment de la diffusion des portraits en janvier dernier : "On m'a changé ma petite pile, elle n'a pas passé le 1er janvier. Je l'ai su, car j'avais très mal à la tête. On m'a ouvert le ventre, mis une nouvelle pile et c'est bon. La batterie est neuve et durera quatre ans."

L'intégralité de l'interview de Sophie-Élodie est à retrouver dans le magazine Télé Poche du 2 septembre 2019.