Sophie Favier annonce la mort de sa mère : "Une douleur au-delà de la douleur..."

Le temps n'apaise pas toutes les douleurs. Depuis quelques mois, Sophie Favier garde cette épreuve pour elle, mais voilà qu'elle a eu le coeur aux confidences, alors qu'elle était en live, sur Instagram, avec son amie Adeline Blondieau. Au mois de novembre 2021, l'ancienne animatrice de télévision a effectivement perdu sa mère, comme elle a fini par le révéler en tentant d'expliquer d'où lui venait son humour fou.

"Ca je le dois à maman. Je suis tombée dans une marmite à rire, a-t-elle expliqué, le 26 juillet 2022, sur les réseaux sociaux. On rigolait beaucoup chez nous. Maman était d'origine espagnole. Je dis 'était' parce que je l'ai malheureusement perdue. C'est la première fois que j'en parle. Maman était une boite à rire. Elle avait connu pire dans la vie donc tout n'était que joie et amour. Elle me disait toujours ces deux choses : 'Le beau attire le beau et l'amour attire l'amour'. Et c'est tellement juste."