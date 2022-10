Sophie Favier, maman de la sublime Carla-Marie : rares photos de sa fille qui lui ressemble tant

Sophie Favier, qui célèbre son 59e anniversaire ce mercredi 5 octobre, aura été pendant de nombreuses années une figure importante du PAF. Elle aura notamment marqué les esprits pour ses multiples expériences en tant qu'animatrice à la télévision, notamment pour son duo avec Christophe Dechavanne (Ciel, mon mardi !, Coucou c'est nous !...) et ses chroniques dans l'émission Incroyable mais vrai ! sur TF1.

L'ancienne Coco-girl a également fait de brèves apparitions dans des séries et des films, notamment dans Sous le soleil ou encore Tais-toi quand tu parles. Sans oublier ses quelques passages à la radio, notamment dans l'émission On va s'gêner sur Europe 1. Mais depuis, elle s'est écartée de ce milieu pour lancer sa propre boutique de vêtements, dans laquelle elle a déjà pris la pose avec son adorable fille prénommée Carla-Marie, née en 1995 de sa relation avec l'ingénieur Jean-Michel Muret.

Belle comme sa mère

Très discrète sur sa vie privée, l'animatrice, qui annonçait récemment la mort de sa mère, n'évoque que très rarement sa relation avec sa fille. Mais une image peut valoir bien plus que des mots. Et pour cause, Sophie Favier s'est déjà emparée de son compte Instagram pour partager d'adorables clichés de sa princesse, comme en janvier 2019 à l'occasion du "10 years challenge", qui consiste à partager une photo prise 10 ans auparavant. Sa fille était alors âgée de 13 ans sur la photo et depuis, elle n'a cessé de grandir, devenant ainsi le portrait craché de sa maman. En témoigne cette photo du 3 août 2019, prise par sa mère à l'occasion de ses 24 ans.