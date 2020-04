Sophie Favier et son compagnon touchés par le Covid-19 : "Cela a été un choc"

Les jours passent et la liste des victimes s'allongent. Alors que le déconfinement devrait débuter progressivement à partir du 11 mai prochain selon l'annonce de notre président Emmanuel Macron, les cas de coronavirus continuent de se multiplier. Dans la version en ligne de TV Mag, Sophie Favier dévoile qu'elle a été touchée par le Covid-19, ainsi que son compagnon Bruno. "Nous avons attrapé le virus juste au début du confinement en mars, explique-t-elle. Heureusement, nous avons respecté à la lettre les règles de précaution. Je suis si maniaque que nous avions de suite porté un masque et des gants."

Confinée dans l'ouest parisien, Sophie Favier a vécu une rude expérience qu'elle détaille maintenant qu'elle est guérie. "Mon compagnon, qui est grand et fort, a quand même été très malade pendant dix jours, précise l'ancienne protégée de Christophe Dechavanne. Moi, j'ai eu des symptômes pendant huit jours. J'ai eu mal à la tête alors que je ne suis pas du tout migraineuse, j'avais du mal à me concentrer, j'étais irritable et j'avais beaucoup de frissons. Nous avons été testés tous les deux positifs. Cela a été un choc, j'en ai fait beaucoup de cauchemars mais je sais relativiser. [...] L'une de mes amies qui vit en Espagne a perdu huit membres de sa famille. Ce virus est atroce."

Sophie Favier est en couple avec Bruno Proost, homme d'affaire et forain, depuis 2010. Elle est maman d'une jeune femme de 25 ans prénommée Carla-Marie, née de sa relation avec Jean-Michel Muret. Guérie, auprès de son compagnon, l'animatrice s'est lancée dans un nouveau projet, sur YouTube, intitulé Restez sage mais pas trop. Sophie Favier, qui assure que le confinement lui permet de "se recentrer", de "s'apaiser" et de se redécouvrir, dévoile dès qu'elle le peut des vidéos dans lesquelles elle propose des recettes de cuisine, des rencontres – à distance – avec des chefs et des vidéos de chatons. Si avec ça, vous trouvez encore le temps long...