Sophie Ferjani victime de chantage : "Il nous demande une rançon"

Parmi les commentaires, Sophie Ferjani a pu compter sur le soutien de ses abonnés, ainsi que sur quelques conseils. Reste à savoir s'ils sont bons afin qu'elle reprenne possession de la page de La Sélection.

Nul doute que son mari et elle sont soudés en attendant que cela se rétablisse. En janvier dernier, elle ne tarissait pas d'éloges à son sujet, lors d'une interview pour le podcast Femmes de télé de Télé Loisirs. "C'est mon protecteur, il marche toujours un mètre derrière. Il écoute, regarde les gens, toujours prêt à attaquer si quelqu'un n'est pas gentil. Sur les réseaux sociaux, si certains se font engueuler, eh bien c'était lui ! Il s'invente des pseudos pour surveiller. Quand il y a une émission en direct, il commente et tacle tous ceux qui ne sont pas gentils. C'est mon chien de garde !", déclarait-elle. Sophie Ferjani et Baligh se sont rencontrés au lycée. Ils se sont mis en couple, puis séparés quand il a dû partir à l'armée. Mais à son retour, ils se sont remis ensemble et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Achille (15 ans), Gabriel (10 ans) et Célestin (6 ans). "Dans les yeux de mon mari, je me sens belle et grande. Il est toujours là, présent, bienveillant, mais je suis très libre de faire ce que je veux. Je sais qu'il va toujours accepter, me suivre, valider... C'est mon plus grand fan. Il trouve que tout ce que je fais, c'est génial. C'est lui qui me renvoie la plus belle image de moi. J'ai de la chance qu'il ne me fasse pas chier et qu'il me dise que tout ce que je fais est génial !", avait-elle conclu.