Sophie Thalmann en couple avec Christophe Soumillon : elle a parfois du mal à le "contrôler"

Sophie Thalmann et Christophe Soumillon se sont mariés en 2006. Ils sont parents de trois enfants, une fille et deux garçons, prénommés Charlie, Mika et Robin (16, bientôt 12 et 4 ans).

Dans une rare interview accordée au Parisien au mois de juin à l'occasion du Prix de Diane (que son époux a remporté deux fois), Sophie levait le voile sur la place de la compétition dans leur foyer : "Christophe reste le même, serein, concentré. Avec lui, c'est ça qui est incroyable : ça reste des journées comme les autres. À la maison, tous les deux, on n'en discute jamais. Cela reste son métier, et quand il passe la porte, on ne parle pas de tout ça. Ça a toujours été comme ça depuis que l'on est ensemble. Mais je prends toujours autant de plaisir à le suivre sur ses courses et à l'encourager."

"Il a fait durant de nombreuses années figure d'archi favori, donc il y avait toujours cette petite pression supplémentaire. Mais depuis qu'il est un peu moins attendu, on profite plus facilement. Même si avant le Prix, je suis toujours la plus stressée, poursuivait-elle. J'ai les enfants à gérer en plus de tout organiser sur place. Le jour J, je dois toujours courir à droite et à gauche, et je dois aussi faire en sorte de ne pas rater la course. En talons, parfois, ce n'est pas toujours évident (rires) !"

Pour ce prix de l'Arc de Triomphe 2021, Christophe Soumillon n'a pas démérité : Il est arrivé deuxième, battu d'une demi-longueur !