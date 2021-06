Sophie Thalmann mariée à Christophe Soumillon : confidences sur sa vie avec un jockey

Des chevaux de prestige, des cavaliers aguerris et de l'élégance... tel est le programme annoncé chaque année au Prix de Diane. La course hippique qui se court ce dimanche 20 juin 2021 à l'hippodrome de Chantilly (Oise) rassemble les dix-sept meilleures pouliches d'Europe âgées de 3 ans. Christophe Soumillon, l'homme aux dix Cravache d'or, connaît très bien le Prix de Diane puisqu'il l'a remportée déjà deux fois.

Cette journée particulière, le jockey belge de 40 ans ne la vit pas seule mais en famille. Christophe Soumillon est marié depuis 2006 à Sophie Thalmann et Miss France 1998 a un rôle important à jouer lors du Prix de Diane.

L'ancienne reine de beauté de 45 ans organise le concours de l'élégance Mademoiselle Diane. "C'est la première année que l'on va vivre le Prix de Diane dans des conditions si particulières. Le concours aura été lancé en amont grâce à des photos que les candidates nous ont envoyées via les réseaux sociaux. Je conserve mon rôle de présidente du jury, et je devrai choisir moi-même la gagnante", explique Sophie Thalmann, dans une interview accordée au Parisien. La gagnante du concours se verra remettre une montre Longines, sponsor de l'évènement. Plutôt qu'un grand chapeau, accessoire qui rappelle le Royal Ascot en Angleterre, Sophie Thalmann a choisi de porter cette année un serre-tête, qui s'associe plus facilement à un masque.

Je suis toujours la plus stressée

Quant à savoir comment son mari se prépare à cette course et si son stress est perceptible à la maison, la jolie Lorraine assure qu'il n'en est rien. "Christophe reste le même, serein, concentré. Avec lui, c'est ça qui est incroyable : ça reste des journées comme les autres, confie Sophie Thalmann. À la maison, tous les deux, on n'en discute jamais. Cela reste son métier, et quand il passe la porte, on ne parle pas de tout ça. Ça a toujours été comme ça depuis que l'on est ensemble. Mais je prends toujours autant de plaisir à le suivre sur ses courses et à l'encourager."

Maman de trois enfants, Charlie (15 ans), Mika (12 ans) et Robin (4 ans), Sophie Thalmann ressent quant à elle su stress lors de cette grande journée, en même temps que de la fierté pour son mari. "Il a fait durant de nombreuses années figure d'archi favori, donc il y avait toujours cette petite pression supplémentaire. Mais depuis qu'il est un peu moins attendu, on profite plus facilement. Même si avant le Prix, je suis toujours la plus stressée partage-t-elle. J'ai les enfants à gérer en plus de tout organiser sur place. Le jour J, je dois toujours courir à droite et à gauche, et je dois aussi faire en sorte de ne pas rater la course. En talons, parfois, ce n'est pas toujours évident (rires) !"