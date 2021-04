Sous le soleil : Que devient l'adorable petite Clara de la série de TF1 ?

Ses yeux clairs ont percé l'écran en même temps que le coeur des téléspectateurs. En 1999, la France découvrait un nouveau personnage de la série Sous le soleil qui, avec le temps, s'est confortablement installé à l'affiche du programme de TF1. La jeune Clara, incarnée par Delfine Rouffignac, était une petite fille de 6 ans, placée à la DDASS. Incapable de manger suite à ses traumatismes d'enfance, elle était prise en charge par la clinique des Lices et rencontrait celle qui allait devenir sa maman adoptive, le docteur Laure Olivier - inoubliable Bénédicte Delmas. Cette histoire ravive sûrement de jolis souvenirs en vous. Mais elle date, surtout, d'il y a vingt ans.

Aujourd'hui, bien sûr, Delfine Rouffignac n'a plus rien à voir avec la petite Clara de Sous le soleil. Âgée de 29 ans, elle partage sa vie entre la ville de Draguignan, dans le Var, où elle organise des ateliers d'acting, de musique et de bien-être et Paris, où elle a suivi des études de théâtre. Sur ses réseaux sociaux, la jeune fille n'est qu'amour puisque, plutôt que partager mille selfies à la minute, elle préfère photographier, dans la nature, toutes les formes de coeur accidentellement formés par le temps et les intempéries.

Bien sûr, elle n'a jamais abandonné sa carrière de comédienne. Elle a d'ailleurs souvent joué de la météo puisqu'elle était à l'affiche, en 2001, du film Quand je vois le soleil de Jacques Cortal au cinéma. Si elle a été aperçue à la télévision dans Alice Nevers, R.I.S Police scientifique ou Plus belle la vie, le rôle de Clara Olivier ne l'a jamais vraiment quittée. En 2013 et 2014, elle retrouvait son personnage dans Sous le soleil de Saint-Tropez, un dérivé de la série originelle. Elle prouvait déjà que la petite fille des débuts avaient bien grandi en incarnant une étudiante en médecine, sur les traces professionnelles de sa mère Laure, qui vivait de tumultueuses histoires d'amour...