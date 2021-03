Soutenu par Iris Mittenaere et Eva Longoria, un français achète le tableau le plus grand du monde !

L'art au service de la bonne cause. Un français vient de faire l'acquisition du plus grand tableau du monde, signé Sacha Jafri. André Abdoune a effectivement remporté The journey of humanity aux enchères, le 22 mars 2021, contre la modique somme de 62 millions de dollars. Vendue au profit d'oeuvres de bienfaisance, cette peinture gigantesque avait été soutenue par de nombreuses personnalités sur les réseaux sociaux, comme Eva Longoria, Lara Fabian, Line Renaud, Nikos Aliagas, Anthony Delon, Iris Mittenaere, Laura Pausini, Luis Fonsi, Anastacia, Gary Dourdan ou encore Deepak Chopra.

Toute ma vie, j'ai souhaité aider les enfants. Quand j'étais moi-même enfant, je n'avais rien à manger

The journey of humanity bat tous les records. Le tableau, de 1800 mètres carrés, devait être vendu en soixante-dix lots. Mais André Abdoune a tenu à ne pas séparer ces morceaux. "C'était mon rêve de faire quelque chose d'extraordinaire pour mes enfants, pour mon père, explique-t-il. J'ai parlé avec Sacha et j'ai découvert que l'investissement et l'amour qu'il avait mis dans cette peinture étaient incroyables. Toute ma vie, j'ai souhaité aider les enfants. Quand j'étais moi-même enfant, je n'avais rien à manger. Maintenant, j'ai quelque chose à manger. Nous devons tous faire quelque chose. Chaque dollar peut signifier quelque chose. Si nous le faisons ensemble, nous donnons de l'espoir à ces enfants et à leur avenir..."

Sept mois de travail, 20h par jour, ont été nécessaires pour réaliser cette fresque monumentale, débutée aux origines de la pandémie de Covid-19. The journey of humanity a d'ailleurs obtenu le record du monde, au Guiness Book, de la toile d'art la plus grande du monde. L'argent récolté à la suite de sa vente sera reversé aux partenaires bénéficiaires de l'initiative, notamment la Global Gift Foundation, l'UNICEF, l'UNESCO et Dubai Cares, pour des programmes visant à soutenir les femmes et les enfants les plus touchés par la crise sanitaire.