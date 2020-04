Ssoyoung : La Coréenne s'amuse à torturer et dévorer des animaux sur YouTube

Histoire d'avoir un maximum de vues sur YouTube, une jeune fille coréenne n'a pas trouvé mieux que de torturer des animaux avant de les manger vivants. Répugnante, celle qui se fait appeler Ssoyoung suscite l'indignation de milliers d'internautes. Dans ses vidéos, on peut voir la jeune femme trancher, découper ou scalper des animaux encore vivants. Tortues, calamars, pieuvres, homards géants, poissons, anguilles, cette youtubeuse semble prendre un malin plaisir à martyriser et maltraiter ses victimes sur des vidéos intitulées "ASMR mukbang". Comble du sadisme, l'ASMR est un terme traditionnellement utilisé pour décrire un phénomène qui procure du plaisir à regarder ou à écouter. Le terme "Mukbang" signifie quant à lui la satisfaction de voir des personnes manger ou savourer de grandes quantités de nourriture en Corée.

Perverse jusqu'au bout, la jeune fille se met en scène dans des vidéos particulièrement sordides avant de torturer les animaux qui tombent entre ses mains. Dans une vidéo intitulée Beautiful Girl in a Forest Full of Mysteries ("Jolie femme dans une forêt pleine de mystères"), on peut découvrir Ssoyoung se baladant dans les bois avant de trouver une pieuvre accrochée à un arbre. Elle s'amuse ensuite à la frapper puis la met dans sa bouche. Dans une autre vidéo, la jeune femme s'amuse à découper lentement la tête d'anguilles vivantes, histoire qu'elles agonisent le plus longtemps possible.

Face à cette horreur, plusieurs youtubeurs dont Ethan Klein ont décidé de demander la fermeture express de ce compte coupable de cruauté et de maltraitance animale. Selon lui, la jeune femme est "une sociopathe totale". Il ajoute : "Il est clair qu'elle aime torturer les animaux. Cela ne fait aucun doute."

Une pétition a également été mise en ligne sur le site Change pour bannir Ssoyoung de YouTube.